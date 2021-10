“Yo no estoy adhiriendo a Petro, no soy de izquierda”: Roy Barreras

El senador Roy Barreras habló en El Radar de BLU Radio sobre su candidatura a la Presidencia de la República a través del Pacto Histórico, coalición liderada por Gustavo Petro.

Barreras aseguró que no es de izquierda, que no le tiene miedo a Petro y acusó a políticos de la derecha de inventar fantasmas por temor de que una coalición de centroizquierda tome el poder en Colombia.

“Yo no estoy adhiriendo a Petro, no soy de izquierda. Llevo 15 años acompañando a Juan Manuel Santos, que implica una tesis liberal que se llama la tercera vía: tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Yo hago respetar la vida, la paz y el patrimonio de la gente. Hacemos un gobierno equilibrado y por eso compito con Petro en la consulta”, dijo el senador.

En ese sentido, Barreras negó ser la ficha del expresidente Santos en el Pacto Histórico. “A mí no me da pena. Yo defiendo el legado de Juan Manuel Santos que se jugó la vida por la paz”, añadió.

¿Apoya la expropiación?

Publicidad

No más miedos a los fantasmas que inventa la derecha. No habrá expropiación, aunque esta aprobada desde el Gobierno de López Pumarejo, (…) pero ese no será el gobierno del Pacto Histórico. Nosotros hacemos respetar la propiedad privada y la libre empresa”.

“Hoy los países de mayor calidad de vida en Europa tienen coaliciones de centroizquierda. (…) Me alegra que la izquierda democrática tenga la oportunidad de gobernar, no han podido hacerlo en 200 años”.

Miedos a la izquierda en Colombia

Según el senador Barreras, las acusaciones de exjefes del chavismo sobre financiación a Petro son inventos que hacen parte de la construcción de miedo para que haya una coalición de centroizquierda en Colombia.

“Hacen parte del fantasma de construcción del miedo que haya una coalición de centroizquierda en Colombia. Miedo le tiene la Coalición de la Esperanza, (…) no es porque no quieran competir, es que tienen miedo de perder”.

Escuche la entrevista completa en El Radar: