Yo no le daría mayor importancia: Duque sobre “jugadita” de Macías

En entrevista con la agencia Colprensa, el presidente Iván Duque aseguró que cada una de sus acciones el pasado 20 de julio en el Congreso respondieron a cuestiones de protocolo, que establecía que después de hacer su discurso ante el Congreso en pleno, debía dirigirse a la radicación del proyecto anticorrupción.

Dijo que desconocía de cualquier plan o jugada del senador del Centro Democrático Ernesto Macías, hasta el sábado presidente del Congreso.

Aseguró el presidente Duque que no le daría mayor importancia a este episodio de la “jugadita de Macías” porque “hay muchas otras cosas de la agenda nacional” que deben ser resaltadas y no este incidente con el senador huilense.

"Si hay réplicas, hay réplicas en las veces que determina la ley. No le metamos a eso más misterio. ¿Qué se dijo en el micrófono? Tampoco le he gastado a eso mayor importancia. Tengo entendido que el senador Macías reconoció un error hoy en una emisora, perfecto, ya, ya pasó. Entonces yo pregunto una cosa: ¿Lo que nos deja el 20 de julio de reflexión son 30 segundos de conversación? ¿A eso se reduce un informe a la nación? ¿A eso se reduce mostrar lo que se está haciendo en salud, educación, infraestructura?”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente dijo puntualmente que el senador Macías reconoció su error y que eso debería “dejarse ahí”. Mencionó que es amigo del senador Jorge Robledo, que tuvo buena relación con la oposición en su paso por el Congreso y que él está de acuerdo con que se brinden las garantías a la oposición, según lo establecido por la ley.

"No, no, todo tiene su momento y su dimensión, pero en serio, ¿lo que nos queda de conclusión de un informe a la Nación son 20 segundos de si habla primero o después? Yo no le daría a eso mucha importancia para ser sincero. Háganle la pregunta al senador Macías. Tengo entendido que él ya aceptó el error, concentrémonos en lo más importante", dijo Duque.

Finalmente, el presidente Duque aseguró que hay iniciativas que se pusieron sobre la mesa el pasado 20 de julio que deberían entrar a discutirse y no este incidente, como la cadena perpetua para violadores de niños, el proyecto anticorrupción, que elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos e incluso la iniciativa para otorgar la pensión póstuma a las familias de los 21 cadetes asesinados en el atentado terrorista del pasado 17 de enero en la escuela de cadetes General Santander.