“Yo sí sé cómo derrotar a Petro”: Efraín Cepeda oficializó su candidatura presidencial

El senador Efraín Cepeda acabó con las dudas y anunció oficialmente el lanzamiento de su candidatura presidencial con el respaldo del Partido Conservador. El anuncio lo hizo desde la ciudad de Ibagué, donde la tarde de este sábado encabezó una concentración.

“Hacía rato que lo venía pensando, estaba por definir una fecha, pero aquí la gente del Tolima lo ha pedido con entusiasmo y ante 10.000 personas he aceptado, porque seré el próximo presidente conservador de Colombia”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Cepeda apeló a la experiencia que requiere el país en los momentos actuales y recordó las derrotas del actual Gobierno en el legislativo. “Yo sí sé derrotar a Petro. Yo lo he derrotado muchas veces en el Senado, durante mi Presidencia y es tiempo para la experiencia, para el carácter y para que salgamos de esta horrible noche”, expresó.

Su discurso en tarima lo enfocó en varios temas, uno de ellos la seguridad y fue directo contra la política de ‘paz total’. “Ese embeleco se acaba porque tiene a las poblaciones arrinconadas, no señor, no tienen más derechos los violentos que los ciudadanos, fuera los violentos, fuera la extorsión, fuera el boleteo”, exclamó mientras era ovacionado.

Efraín Cepeda, presidente del Senado. X @EfrainCepeda

También dijo que otro eje es el empleo de calidad y apoyo al empresariado.

“Vamos a ir presentando poco a poco nuestro programa de Gobierno que incluye seguridad, empleo; además somos amigos de la descentralización del país, ¿cómo así que el Gobierno el año pasado no ejecutó 80 billones de pesos y no quiso que se ayudara al Tolima, no les mandó un peso y se quedó con la plata guardada?”, denunció antes de cuestionar -una vez más- la reforma tributaria que implicaría el aumento del precio de la gasolina.

Afirmó que desde el Senado impedirá que se imponga IVA a la gasolina y a algunos productos de la canasta familiar. “Efraín Cepeda se compromete a votar no a la reforma tributaria para defender a la clase media”, dijo.

El líder conservador confesó que el lanzamiento de su candidatura no estaba previsto para este 6 de septiembre, “sino para un poco más adelante”, pero tuvo el impulso por la manifestación y el respaldo recibido en Tolima.