Alerta de Airbus A320: Recap - programa completo del 27 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 28 de noviembre:
- Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), habló sobre el cambio urgente que Airbus realizará en los A320 y que afecta a la flota de aviones en Colombia.
- Avianca activó su plan de protección a pasajeros para mitigar los efectos en la operación y en los itinerarios ya programados.
- El expresidente Juan Manuel Santos respondió, a través de sus redes sociales, algunas preguntas de usuarios. En una de ellas le consultaron quién será su candidato para las elecciones de 2026; Santos aseguró que no tiene candidato.
- El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el recurso que presentó el presidente de Ecopetrol contra el CNE, en el que alegaba una vulneración a su derecho al debido proceso dentro de la investigación por presuntas irregularidades en los ingresos y gastos de la campaña presidencial del Pacto Histórico.
- Dua Lipa se presentó en El Campín, en Bogotá, en un show muy esperado por sus fanáticos. La artista también se dejó ver visitando varios lugares de la ciudad.