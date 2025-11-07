Anulan títulos de Juliana Guerrero: Recap - programa completo del 7 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 7 de noviembre:
- La representante a la Cámara Jennifer Pedraza habló sobre la anulación de los títulos de Juliana Guerrero tras no encontrar evidencias académicas.
- El abogado Mauricio Baona explicó porqué rechazó la propuesta de Juan Manuel Galán para encabezar la lista del Nuevo Liberalismo. Además, reaccionó a la postura del presidente Gustavo Petro sobre el holocausto del Palacio de Justicia.
- Consejo de Estado pidió al Ministerio de Defensa demandar al M-19 por muerte de magistrado Jorge Alberto Echeverry.
- Abuchearon al ministro de Minas, Edwin Palma, durante clausura de congreso en Cartagena.
- Aterrizó en Barranquilla el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchéz, quien se unirá a cumbre Celac-UE.
- El técnico Jorge Luis Pinto opinó sobre la convocatoria a la Selección Colombia de Jhon Jader Durán: "No hay que llevarle problemas a la Selección".