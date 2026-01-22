Aranceles Ecuador - Colombia: Recap - programa completo del 22 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 22 de enero:
- Verónica Abad, exvicepresidenta de Ecuador (2023-2025), cuestionó la medida del mandatario Daniel Noboa de imponer aranceles a Colombia y manifestó que eso es reflejo de una "mala copia" de las políticas de Donald Trump.
- Ante la polémica por los alojamientos en Medellín por los conciertos de Bad Bunny, el conejal Andrés Tobón y María Carolina Ramirez, superintendente delegada para la Protección del Consumidor de la SIC, explicaron qué pueden hacer las personas que se han visto afectadas por cancelaciones inesperadas en sus reservaciones.
- Petro responde a Ecuador por aranceles: "Están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita”.
- Se registró una explosión en barrio Santa Fe, centro de Bogotá: reportan varios heridos.
- Las últimas novedades del Abierto de Australia y el récord que se podría presentar con el serbio Novak Djokovic.