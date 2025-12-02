Asesinan a estudiante en Bogotá: Recap - programa completo del 2 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 2 de diciembre:
- Un nuevo hecho de inseguridad cobró la vida de un joven estudiante de Administración de Empresas en Bogotá al oponer resistencia cuando dos ladrones le intentaban hurtar una cadena. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre lo ocurrido.
- La representante a la Cámara Katherine Miranda explicó las dudas que le generó el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia tras las publicaciones sobre Verónica Alcocer en Suecia.
- El presidente Gustavo Petro pidió renuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre y su mano derecha.
- Avianca entrega buenas noticias a sus viajeros afectados por falla en Airbus A320. Desde este jueves se podrán volver a comprar tiquetes, pues sus aviones ya superaron la contingencia por el software.
- ¿Maduro en la mira de EEUU? Trump dice que ataques por tierra en Venezuela empezarán “muy pronto”