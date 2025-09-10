Ataque de disidencias en Medellín: Recap - programa completo del 10 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 10 de septiembre:



Autoridades en Medellín confirmaron que las disidencias de alias 'Calarcá' activaron varios explosivos en el barrio Loreto.

activaron varios explosivos en el barrio Loreto. El senador Iván Cepeda calificó como "una maniobra desesperada" el posible regreso del expresidente Álvaro Uribe al Senado para las próximas elecciones.

El abogado Juan Pablo López, representante de ocho víctimas del accidente en Andrés D.C., explicó cómo avanza el caso y detalló la presunta negligencia por parte de empleados que podría haber evitado las lesiones.

explicó cómo avanza el caso y detalló la presunta negligencia por parte de empleados que podría haber evitado las lesiones. El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Hernando Garzón Rey, actual inspector general de las Fuerzas Militares.

actual inspector general de las Fuerzas Militares. Estados Unidos está impactado por el asesinato del influenciador demócrata Charlie Kirk en una universidad mientras realizaba un debate con los asistentes.

en una universidad mientras realizaba un debate con los asistentes. Millonarios derrotó a Deportivo Pasto, pero hay preocupación por el jugador Juan Carlos Pereira.