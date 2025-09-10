Ataque de disidencias en Medellín: Recap - programa completo del 10 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 10, 2025 10:32 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 10 de septiembre:
- Autoridades en Medellín confirmaron que las disidencias de alias 'Calarcá' activaron varios explosivos en el barrio Loreto.
- El senador Iván Cepeda calificó como "una maniobra desesperada" el posible regreso del expresidente Álvaro Uribe al Senado para las próximas elecciones.
- El abogado Juan Pablo López, representante de ocho víctimas del accidente en Andrés D.C., explicó cómo avanza el caso y detalló la presunta negligencia por parte de empleados que podría haber evitado las lesiones.
- El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Hernando Garzón Rey, actual inspector general de las Fuerzas Militares.
- Estados Unidos está impactado por el asesinato del influenciador demócrata Charlie Kirk en una universidad mientras realizaba un debate con los asistentes.
- Millonarios derrotó a Deportivo Pasto, pero hay preocupación por el jugador Juan Carlos Pereira.