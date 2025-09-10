Publicidad

Ataque de disidencias en Medellín: Recap - programa completo del 10 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:32 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 10 de septiembre:

  • Autoridades en Medellín confirmaron que las disidencias de alias 'Calarcá' activaron varios explosivos en el barrio Loreto.
  • El senador Iván Cepeda calificó como "una maniobra desesperada" el posible regreso del expresidente Álvaro Uribe al Senado para las próximas elecciones.
  • El abogado Juan Pablo López, representante de ocho víctimas del accidente en Andrés D.C., explicó cómo avanza el caso y detalló la presunta negligencia por parte de empleados que podría haber evitado las lesiones.
  • El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Hernando Garzón Rey, actual inspector general de las Fuerzas Militares.
  • Estados Unidos está impactado por el asesinato del influenciador demócrata Charlie Kirk en una universidad mientras realizaba un debate con los asistentes.
  • Millonarios derrotó a Deportivo Pasto, pero hay preocupación por el jugador Juan Carlos Pereira.

