Aumenta la UPC: Recap - programa completo del 30 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 30 de diciembre:
- La UPC aumentará 16,49 % en el régimen subsidiado y 9,03 % en el contributivo en 2026.
- Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de CABA, expresó la preocupación que hay en el gremio por el aumento del IVA en los licores que se comercializan en el país.
- Quedaron establecidas las tarifas del SOAT para 2026: sube para motos y baja para carros.
- El desempleo en Colombia cayó al 7 % en noviembre de 2025, según el Dane.
- Los detalles y nuevos clasificados de la Copa de Naciones en África tras la tercera fecha.