Disparos en Caracas: Recap - programa completo del 5 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 5 de enero:
- Alerta en Caracas por disparos cerca al Palacio de Miraflores. Se descarta apagón en la capital.
- El axalcalde de Caracas Antonio Ledezma rechazó la calificación del presidente Gustavo Petro de "secuestro" sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
- El exembajador estadounidense en Venezuela Charles Shapiro advirtió que Trump no ha expresado su objetivo tras la captura de Maduro y si busca algo más que reactivar la industria petrolera, pues en el poder siguen personas afines al régimen venezolano.