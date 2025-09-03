Camargo, nuevo magistrado: Recap - programa completo del 3 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 3 de septiembre:



El exdefensor Carlos Camargo es nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras la votación del Senado.

de la Corte Constitucional tras la votación del Senado. El Gobierno le pidió la renuncia a tres ministros luego de la elección de Camargo y así se rompería la coalición del Senado por no apoyar a la aspirante María Patricia Balanta.

y así se rompería la coalición del Senado por no apoyar a la aspirante María Patricia Balanta. Rocían con gasolina y queman a dos militares durante asonada en Putumayo.

durante asonada en Putumayo. Policía incauta celulares en Escuela de Carabineros; uno era de Epa Colombia.

Los detalles del entrenamiento de la Selección Colombia, así como las declaraciones de David Ospina y el entrenador Néstor Lorenzo antes del partido contra Bolivia.

Los vagones del primer tren del metro de Bogotá ya se están alistando para salir rumbo a la capital.

ya se están alistando para salir rumbo a la capital. Otra mala noticia para estudiantes con crédito en Icetex: Gobierno les quita subsidio. La entidad respondió ante el malestar de los estudiantes.