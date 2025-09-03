Camargo, nuevo magistrado: Recap - programa completo del 3 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 03, 2025 10:28 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 3 de septiembre:
- El exdefensor Carlos Camargo es nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras la votación del Senado.
- El Gobierno le pidió la renuncia a tres ministros luego de la elección de Camargo y así se rompería la coalición del Senado por no apoyar a la aspirante María Patricia Balanta.
- Rocían con gasolina y queman a dos militares durante asonada en Putumayo.
- Policía incauta celulares en Escuela de Carabineros; uno era de Epa Colombia.
- Los detalles del entrenamiento de la Selección Colombia, así como las declaraciones de David Ospina y el entrenador Néstor Lorenzo antes del partido contra Bolivia.
- Los vagones del primer tren del metro de Bogotá ya se están alistando para salir rumbo a la capital.
- Otra mala noticia para estudiantes con crédito en Icetex: Gobierno les quita subsidio. La entidad respondió ante el malestar de los estudiantes.