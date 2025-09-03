Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Camargo, nuevo magistrado: Recap - programa completo del 3 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:28 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este miércoles, 3 de septiembre:

  • El exdefensor Carlos Camargo es nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras la votación del Senado.
  • El Gobierno le pidió la renuncia a tres ministros luego de la elección de Camargo y así se rompería la coalición del Senado por no apoyar a la aspirante María Patricia Balanta.
  • Rocían con gasolina y queman a dos militares durante asonada en Putumayo.
  • Policía incauta celulares en Escuela de Carabineros; uno era de Epa Colombia.
  • Los detalles del entrenamiento de la Selección Colombia, así como las declaraciones de David Ospina y el entrenador Néstor Lorenzo antes del partido contra Bolivia.
  • Los vagones del primer tren del metro de Bogotá ya se están alistando para salir rumbo a la capital.
  • Otra mala noticia para estudiantes con crédito en Icetex: Gobierno les quita subsidio. La entidad respondió ante el malestar de los estudiantes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos