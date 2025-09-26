EEUU revocará visa de Petro: Recap - programa completo del 26 de septiembre de 2025

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 26 de septiembre:
- El Departamento de Estado de Estados Unidos informo a través de su cuenta de X que revocará la visa del presidente Gustavo Petro tras una jornada de manifestaciones en Nueva York este viernes, 26 de septiembre, de la que hizo parte.
- BLU Radio obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer logró hacerse pasar por capitán del Ejército y liderar un milimétrico espionaje que habría puesto en jaque la seguridad nacional.
- Tras una reunión en el Club de Banqueros, el Pacto Histórico acordó entregar el aval a tres precandidatos a la Presidencia: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
- La Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.
- La Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México confirmó la detención de la actriz venezolana Angie Miller por su presunta participación en el asesinato de los colombianos B-King y Regio Clown en México.