Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

EEUU revocará visa de Petro: Recap - programa completo del 26 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 26 de septiembre:

  • El Departamento de Estado de Estados Unidos informo a través de su cuenta de X que revocará la visa del presidente Gustavo Petro tras una jornada de manifestaciones en Nueva York este viernes, 26 de septiembre, de la que hizo parte.
  • BLU Radio obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer logró hacerse pasar por capitán del Ejército y liderar un milimétrico espionaje que habría puesto en jaque la seguridad nacional.
  • Tras una reunión en el Club de Banqueros, el Pacto Histórico acordó entregar el aval a tres precandidatos a la Presidencia: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
  • La Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.
  • La Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México confirmó la detención de la actriz venezolana Angie Miller por su presunta participación en el asesinato de los colombianos B-King y Regio Clown en México.

