Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Machado ganó Nobel de Paz: Recap - programa completo del 10 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 10 de octubre:

  • María Corina Machado, líder opositora venezolana, ganó el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos democráticos en su país.
  • Paola Bautista, vicepresidenta de Primero Justicia, celebró el galardón y lo calificó como un reconocimiento al liderazgo y la valentía del pueblo venezolano.
  • Omar González, dirigente de Vente Venezuela, afirmó que “este Nobel es un mensaje contundente del mundo libre”.
  • La Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) publicó la circular que fija reglas para las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados.
  • El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, criticó el ingreso del ministro de Educación al campus pese a la orden de desalojo por amenaza de explosivo.
  • La expresidenta peruana Dina Boluarte aseguró que no pedirá asilo ni abandonará el país tras su destitución por el Congreso.

