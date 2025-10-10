Machado ganó Nobel de Paz: Recap - programa completo del 10 de octubre de 2025

Actualizado: 10 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 10 de octubre:
- María Corina Machado, líder opositora venezolana, ganó el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos democráticos en su país.
- Paola Bautista, vicepresidenta de Primero Justicia, celebró el galardón y lo calificó como un reconocimiento al liderazgo y la valentía del pueblo venezolano.
- Omar González, dirigente de Vente Venezuela, afirmó que “este Nobel es un mensaje contundente del mundo libre”.
- La Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) publicó la circular que fija reglas para las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados.
- El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, criticó el ingreso del ministro de Educación al campus pese a la orden de desalojo por amenaza de explosivo.
- La expresidenta peruana Dina Boluarte aseguró que no pedirá asilo ni abandonará el país tras su destitución por el Congreso.