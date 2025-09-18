En vivo
Mindefensa responde sobre ayuda de EEUU: Recap - programa completo del 18 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 18 de septiembre:

  • Mindefensa responde sobre la ayuda de Estados Unidos a Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que eran una limosnas.
  • El excanciller Camilo Reyes analizó la relación entre Colombia y Estados Unidos luego de la descertificación y las declaraciones del mandatario Petro.
  • El expresidente Álvaro Uribe seguirá en libertad: Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal.
  • El presidente Petro vuelve a usar idea de la Constituyente de cara a la campaña de 2026.
  • Se presentó caos en TransMilenio: colapsada la troncal de la Av. Américas por manifestaciones.
  • Donald Trump niega conversaciones para preparar un "cambio de régimen" en Venezuela.

