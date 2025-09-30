¿Minsalud sin visa? Recap - programa completo del 30 de septiembre de 2025

Actualizado: 30 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 30 de septiembre:
- El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló de la reforma a la salud. Asimismo, respondió si le quitaron la visa como a otros ministros de Gobierno.
- Norma Hurtado, senadora ponente de la reforma a la salud, le respondió al ministro de salud sobre el proyecto que avanza en la Comisión Séptima del Senado.
- Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, condenado a 7 años de prisión domiciliaria.
- Andi advierte implicaciones de un aumento de salario mínimo muy elevado.
- Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
- Nueva fecha de Champions League y hubo un autogol de un futbolista colombiano.