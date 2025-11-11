Nueva tensión Petro-EEUU: Recap - programa completo del 11 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 11 de noviembre:
- El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, ordenó la suspensión del intercambio de información y comunicaciones con agencias de seguridad estadounidenses.
- El presidente Gustavo Petro respaldó a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio del choque de declaraciones que este ha tenido con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia quien lo investiga por presunta enriquecimiento ilícito.
- La Registraduría no va a permitir que Daniel Quintero se inscriba a la presidencia por firmas.
- El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno pide no liberar a Ricardo González: “Sería una burla a las víctimas”.
- Nicolás Maduro ordena crear comandos de defensa para "estar preparados si toca ir a la lucha armada" en medio de la tensión con Estados Unidos.
- Daniel Muñoz llegó a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos de cara a los próximos partidos amistosos.