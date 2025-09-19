En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Nuevo ataque de EEUU en el Caribe: Recap - programa completo del 19 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 19 de septiembre:

  • Donald Trump confirmó un nuevo ataque contra embarcación que transportaba droga en el Caribe, hecho que dejó tres muertos.
  • Canciller Rosa Villavicencio insiste en que política de drogas de Estados Unidos fracasó.
  • Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya tienen todo listo para realizar la cumbre de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
  • Consejo de Estado revocó la personería jurídica del movimiento Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper.
  • El distrito no presentará un nuevo proyecto tributario para Bogotá con el buscaba recaudar más de 1,2 billones de pesos.
  • Patrullero fue asesinado en Puerto Tejada, Cauca, por hombres armados.
  • Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco, habló sobre el comercio este fin de semana de celebración del Amor y la Amistad en Bogotá.

Escuche aquí el programa completo:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad