Nuevo ataque de EEUU en el Caribe: Recap - programa completo del 19 de septiembre de 2025

Actualizado: 19 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 19 de septiembre:
- Donald Trump confirmó un nuevo ataque contra embarcación que transportaba droga en el Caribe, hecho que dejó tres muertos.
- Canciller Rosa Villavicencio insiste en que política de drogas de Estados Unidos fracasó.
- Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya tienen todo listo para realizar la cumbre de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
- Consejo de Estado revocó la personería jurídica del movimiento Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper.
- El distrito no presentará un nuevo proyecto tributario para Bogotá con el buscaba recaudar más de 1,2 billones de pesos.
- Patrullero fue asesinado en Puerto Tejada, Cauca, por hombres armados.
- Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco, habló sobre el comercio este fin de semana de celebración del Amor y la Amistad en Bogotá.
Escuche aquí el programa completo: