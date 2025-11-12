Petro cambia postura: Recap - programa completo del 12 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 12 de noviembre:

El presidente Gustavo Petro cambia de posición y sí entregará información de inteligencia a Estados Unidos, pero con condiciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se disculpa por llamar "loca" a magistrada Lombana.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los migrantes venezolanos en cárceles de El Salvador.

La excanciller Mata Lucía Ramírez no descartó ser candidata presidencial para el 2026, pero señaló que no está recogiendo firmas.

El Congreso de Estados Unidos aprueba levantar el cierre del Gobierno después de 43 días.