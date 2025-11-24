Petro reacciona a archivos de 'Calarcá': Recap - programa completo del 24 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 24 de noviembre:
- La Fiscalía ordenó investigar presuntas alianzas entre disidentes y miembros del Ejército tras la revelación de Noticias Caracol.
- El presidente Gustavo Petro reaccionó a la investigación de Noticias Caracol, que vincula a Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI, con jefes de las disidencias de las FARC, asegurando que los documentos citados en el reportaje “son falsos”.
- Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explicó porqué Alejandro Gaviria no encabezó la lista del Senado de la coalición 'Ahora Colombia' y sí Juan Sebastián Gómez.
- Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, ahondó sobre el caso de la secta judía de la que rescataron a 17 menores en ese departamento.