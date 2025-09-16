En vivo
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Reacciones por sentencia contra exFarc: Recap - programa completo del 16 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:35 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 16 de septiembre:

  • El expresidente Ernesto Samper habló de la descertificación que volvió a recibir Colombia, pues en su Gobierno, en 1996 ya había ocurrido.
  • Ingrid Betancourt realizó unas duras declaraciones por la sentencia de la JEP contra el secretariado de la Farc por el delito de secuestro: "Nos duele como víctimas"
  • El general Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, analizó las implicaciones de la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.
  • El recuento de los secuestros más duros que vivió Colombia a manos de las Farc.
  • Millonarios, eliminado de la Copa BetPlay al perder en el global contra Envigado 0-1.



