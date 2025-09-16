Reacciones por sentencia contra exFarc: Recap - programa completo del 16 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 16, 2025 10:35 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 16 de septiembre:
- El expresidente Ernesto Samper habló de la descertificación que volvió a recibir Colombia, pues en su Gobierno, en 1996 ya había ocurrido.
- Ingrid Betancourt realizó unas duras declaraciones por la sentencia de la JEP contra el secretariado de la Farc por el delito de secuestro: "Nos duele como víctimas"
- El general Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, analizó las implicaciones de la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.
- El recuento de los secuestros más duros que vivió Colombia a manos de las Farc.
- Millonarios, eliminado de la Copa BetPlay al perder en el global contra Envigado 0-1.