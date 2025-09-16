Reacciones por sentencia contra exFarc: Recap - programa completo del 16 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este martes, 16 de septiembre:



El expresidente Ernesto Samper habló de la descertificación que volvió a recibir Colombia, pues en su Gobierno, en 1996 ya había ocurrido.

pues en su Gobierno, en 1996 ya había ocurrido. Ingrid Betancourt realizó unas duras declaraciones por la sentencia de la JEP contra el secretariado de la Farc por el delito de secuestro: "Nos duele como víctimas"

contra el secretariado de la Farc por el delito de secuestro: "Nos duele como víctimas" El general Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, analizó las implicaciones de la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.

analizó las implicaciones de la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas. El recuento de los secuestros más duros que vivió Colombia a manos de las Farc.

que vivió Colombia a manos de las Farc. Millonarios, eliminado de la Copa BetPlay al perder en el global contra Envigado 0-1.