Sigue situación crítica en la vía al Llano - programa completo del 12 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:22 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 12 de septiembre

  • La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento decisivo. En los próximos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definirá si el país mantiene su certificación en la lucha antidrogas.
  • El Festival Cordillera se tomará el Parque Metropolitano Simón Bolívar este fin de semana, con las jornadas del sábado 13 y domingo 14 de septiembre.
  • Derrumbe mantiene la vía al Llano en emergencia. La concesionaria Coviandina informó que los trabajos de recuperación del antiguo corredor vial sufrieron retrasos debido a las lluvias.

Escuche el programa completo aquí:

