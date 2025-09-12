Sigue situación crítica en la vía al Llano - programa completo del 12 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 12, 2025 10:22 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este viernes, 12 de septiembre
- La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento decisivo. En los próximos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definirá si el país mantiene su certificación en la lucha antidrogas.
- El Festival Cordillera se tomará el Parque Metropolitano Simón Bolívar este fin de semana, con las jornadas del sábado 13 y domingo 14 de septiembre.
- Derrumbe mantiene la vía al Llano en emergencia. La concesionaria Coviandina informó que los trabajos de recuperación del antiguo corredor vial sufrieron retrasos debido a las lluvias.
Escuche el programa completo aquí: