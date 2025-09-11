Testimonio atentado 11-S: Recap - programa completo del 11 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 11 de septiembre:



Gabriel Vallejo, director nacional del partido Centro Democrático, contó detalles de la posible candidatura del expresidente Álvaro Uribe al Senado.

Jaime Munevar, colombiano sobreviviente a los ataques del 11-S, habló sobre las secuelas que le dejó el atentado en las torres gemelas.

Gobierno entrega primer balance de reuniones de alto nivel en EEUU para evitar desertificación del Gobierno Trump.

Desmanes en el interior y alrededores de la Universidad Nacional por parte de encapuchados. Se registró una explosión y un herido por lo sucedido dentro de la institución.

Cierre de vía al Llano dispara tiquetes y deja pérdidas millonarias en Terminal de Villavicencio.

No para la polémica por el penal a favor del Deportivo Pasto en su visita a Millonarios por la fecha 2 de la liga colombiana.