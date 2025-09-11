Testimonio atentado 11-S: Recap - programa completo del 11 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 11, 2025 10:43 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este jueves, 11 de septiembre:
- Gabriel Vallejo, director nacional del partido Centro Democrático, contó detalles de la posible candidatura del expresidente Álvaro Uribe al Senado.
- Jaime Munevar, colombiano sobreviviente a los ataques del 11-S, habló sobre las secuelas que le dejó el atentado en las torres gemelas.
- Gobierno entrega primer balance de reuniones de alto nivel en EEUU para evitar desertificación del Gobierno Trump.
- Desmanes en el interior y alrededores de la Universidad Nacional por parte de encapuchados. Se registró una explosión y un herido por lo sucedido dentro de la institución.
- Cierre de vía al Llano dispara tiquetes y deja pérdidas millonarias en Terminal de Villavicencio.
- No para la polémica por el penal a favor del Deportivo Pasto en su visita a Millonarios por la fecha 2 de la liga colombiana.