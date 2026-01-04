¿Cómo perdonar de corazón? Habla el pastor César Castellanos

En una de las reflexiones de este domingo 4 de enero, el pastor César Castellanos, en las reflexiones de Blu Radio, invitó a que, "así como David tuvo un corazón agradecido, nosotros también lo vamos a tener". Esto, en referencia puntualmente en el Salmo 103, donde David "le habla a su alma", pidiéndole una bendición a Jehóva.

El pastor explica, además, que las personas "somos tripartitas" y recuerda la importancia de olvidar "todo lo bueno que el señor ha sido, eso a uno se le olvida". En ese sentido, recordó por ejemplo las plagas de Egipto, de las cuales guardó a Israel, y cómo abrió el Mar Rojo.

En concepto del pastor, "hay que entender que significa que él (Jehóva) perdona todas las inequidades". Afirmó que "cuando el señor perdona olvida", a diferencia, por ejemplo, "de una pareja". Indicó que la importancia de perdonar radica en hacerlo "de todo corazón".