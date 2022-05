Este domingo 08 de mayo, el pastor César Castellanos habló de la importancia de elegir "bien nuestros caminos"; pues aquel que no planea y edifica en pro a algún propósito, posiblemente no logre nada ante la ansiedad de la falta de orden, "nuestro pasado es nuestro ejemplo para no cometer los errores hoy en día".

"El eje principal del pueblo, siempre ha sido el templo, y cuando el pueblo se enfoca, Dios se compromete en engrandecer las familias y las finanzas"; puntualizó.