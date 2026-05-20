"A capturarlos": mandatarios por reactivación de ordenes de captura de cabecillas de Valle de Aburrá

El Consejo de Estado tumbó la decisión que había tomado la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura contra alias 'Albert', alias 'Mundo Malo', alias 'Naranjo', alias 'El Montañero', alias 'Clemente', alias 'El Abogado' y alias 'Perica', líderes de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.

Hay que remontarse hasta el 27 de marzo cuando la Fiscalía General de la Nación decidió suspender las órdenes de captura de 23 delincuentes que estaban en los diálogos de la Paz Urbana, no obstante, 10 días después la situación dio reversa y solo 7 personas habían quedado beneficiados.

Lo que se ha podido conocer es que el Consejo de Estado consideró que no se hizo la verificación íntegra de los requisitos legales para suspender las órdenes de captura debido a que uno de los puntos más cuestionados fue el riesgo de fugas de algunos de los 7 delincuentes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que estas personas sean capturadas de manera rápida para evitar que vayan a otros países.



"Esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido alias El Montañero, cabecilla de los Mesa. Desde Antioquia teníamos razón al advertir el enorme riesgo que representaba tener a estos bandidos en las calles. Incluso, el propio Consejo de Estado advierte en su decisión sobre el riesgo inminente de fuga internacional de alguno de estos criminales", señaló el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X: "Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley".

No obstante, el personaje que más ha llamado la atención del listado se trata de Gustavo Adolfo Pérez, alias ‘El Montañero’, cabecilla histórico y fundador del grupo delincuencial El Mesa en el municipio de Bello y que tenía injerencia criminal en la ciudad de Bogotá hace varios años.

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En su momento, el levantamiento de la orden de captura contra Pérez levantó la preocupación no solo por información que indica que en los últimos meses ha salido como ‘Pedro por su casa’ del país, sino porque todo indicaba a que la decisión de la entidad acusadora tendría como objetivo protegerlo de una posible captura por un hecho ocurrido en marzo de 2020.