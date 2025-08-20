A la cárcel a 10 presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los del Alto’ en Medellín

Enviaron a la cárcel a 10 presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los del Alto’ que por años ha delinquido en el nororiente de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez reportó que al año generaban casi 10.000 millones de pesos en rentas criminales.

Extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y narcotráfico hacen parte de prontuario delictivo de un temida banda delincuencial en el nororiente de Medellín conocida como ‘Los del Alto’ y a quienes propinaron un duro golpe las autoridades tras la captura de más de una decena de sus integrantes.

Así lo confirmó a través de sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez quien destacó que labores articuladas de la Policía y Fiscalía lograron poner a disposición de las autoridades judiciales a 11 de miembros de esta estructura con especial injerencia en la comuna 4 Aranjuez, incluidos y tres de sus cabecillas.

Durante la operación denominada Atlas también se realizaron 15 allanamientos que produjeron la incautación de armas, vehículos, dinero en efectivo y se resolvieron casos como los de una extorsión de 500 millones de pesos y un secuestro ocurrido en 2023.

Según el mandatario de la capital antioqueña, producto de todas estas acciones ‘Los del Alto’ podrían percibir al año rentas de hasta 9.600 millones de pesos, generando a su vez temor y zozobra en los diferentes barrios donde operaban.

“Nuestra lucha contra el crimen es total y sin tregua. Vamos a seguir enfrentando estas estructuras para devolverle la tranquilidad a la gente”, concluyó en su mensaje Gutiérrez, quien reveló que 10 de los 11 capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en un centro de reclusión.