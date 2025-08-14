A la cárcel hombre señalado de asesinar a joven en Itagüí, Antioquia: se declaró inocente

Tras el final de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en la cárcel La Paz de Itagüí a William de Jesús Cadavid, el adulto mayor señalado de asesinar al joven Esteban Yepes, de 19 años de edad, tras propinarle una grave herida con arma blanca el pasado 11 de agosto en esa misma localidad del sur del Valle de Aburrá.

El despacho accedió a la solicitud de la Fiscalía, quien consideró que Cadavid, de 67 años, podría representar un peligro para la comunidad y también el no internamiento en un centro de reclusión generaría eventuales dificultades para su comparecencia en el proceso. Este, ahora, continuará con las siguientes etapas tras la imputación por homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.

"Por considerar este despacho que con la libertad del señor William de Jesús Cadavid seguirán poniéndose en riesgo la seguridad de toda la comunidad y que ello no garantiza que éste comparezca al proceso, se accederá entonces a la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario", destacó el juez.

Durante su argumentación, Carlos Álvarez, el fiscal del caso, destacó que dentro de la investigación ya cuentan con entrevistas a testigos, videos de cámaras de seguridad y 19 imágenes que evidenciarían la comisión del delito por parte del procesado el cual contaba con anotaciones por lesiones personales en los años 2017 y 2019.

"Señor juez, aquí hay que mirar con tristeza, hasta con rabia quizás, cómo se apagó la vida de este joven Esteban con todo un proyecto de vida con todas las esperanzas en donde nadie, absolutamente nadie, esperaba pudiera encontrar la muerte", reiteró el delegado de la entidad acusadora en el proceso.

Al no aceptar el delito imputado, William de Jesús Cadavid rechazó la posibilidad de reducir su eventual sanción a la mitad y, tras la etapa de juicio, podría asumir una condena que está entre los 33 y 50 años de prisión.