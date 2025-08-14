Nuevos detalles del comportamiento de habitante que asesinó a joven de 19 años en Itagüí

La comunidad del barrio Villa Paula, en Itagüí, aún no sale del impacto que dejó el violento asesinato de un joven de 19 años ocurrido el pasado lunes 11 de agosto. El hecho, que ha generado indignación y dolor, involucra a un habitante de calle de 77 años que, al parecer, habría actuado sin motivo aparente.

La víctima, identificada como Esteban Yepes, salió aquella tarde a dar un paseo junto a su perro, como lo hacía todos los días. Sin embargo, su recorrido habitual terminó en tragedia cuando, según su padre, Sergio Antonio Yepes, fue atacado de manera sorpresiva por la espalda. “Sin razón alguna le pegaron la puñalada. Volvió a mirar, se llevó la mano al cuello… y cayó. No soltaba al perrito”, relató con dolor a Blu Radio.

El agresor fue identificado como William de Jesús Cadavid, un hombre en situación de calle que fue capturado horas después por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la institución, explicó que la reacción fue inmediata tras recibir la llamada de emergencia que reportaba la agresión en plena vía pública. Bomberos atendieron al joven, pero las graves heridas le costaron la vida.

Habla papá de joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí: "Estaba mandando hojas de vida"

Este era el comportamiento del habitante de calle

En las últimas horas, han surgido nuevos detalles sobre el comportamiento de Cadavid, que permiten entender un poco más lo que habría ocurrido.

La hermana de la víctima, Viviana Yepes, aseguró que antes de atacar a Esteban, el hombre habría agredido a la mascota de la familia. “El indigente como que le puso una patada al perro y mi hermano le dijo que no lo hiciera”, comentó a Mi Oriente.

Investigaciones preliminares revelan que Cadavid era considerado un “itinerante” por las autoridades, pues no permanecía en un lugar fijo y se movía constantemente entre Medellín, Envigado e Itagüí.

Capturado señalado asesino de adolescente en Itagüí.

Además, testigos y vecinos del sector han señalado que en varias oportunidades había tenido comportamientos agresivos, especialmente contra personas que se negaban a darle dinero.

Fuentes vinculadas al caso afirmaron que el hombre ha mostrado conductas extrañas y posible ausencia de control emocional, lo que abre la hipótesis de una enfermedad mental.

Desde su captura, permanece en silencio, sin mostrar ninguna emoción. “No expresa nada, se mantiene callado todo el tiempo. Hay indicios, pero falta el dictamen médico”, reveló la fuente.

Actualmente, Cadavid está bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y fue sometido a exámenes cuyos resultados se conocerán en la audiencia programada para este jueves 14 de agosto. La familia de Esteban y los habitantes de Villa Paula esperan que la justicia actúe con contundencia para que este crimen no quede impune.