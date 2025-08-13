Así era el joven asesinado en Itagüí por habitante de calle: los describen como estudioso y alegre

Familia del joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí pidió justicia y que el caso no quede impune. En diálogo con Blu Radio, el padre del joven narró como fue aquel fatídico día y afirmó que el ataque no tuvo ninguna justificación, pues su hijo solo estaba paseando su mascota cuando fue agredido de manera sorpresiva por la espalda.

Estudioso, alegre, responsable y con un futuro prometedor, así fue descrito por sus familiares, Esteban Yepes, de 19 años, el joven que fue asesinado brutalmente por un habitante de calle en la zona centro del municipio de Itagüí.



Quién era el joven que fue asesinado en Itagüí por habitante de calle

Esteban, oriundo de Concordia, vivía con su familia en Itagüí desde hace 10 años, cuando salieron de sus tierras en busca de un futuro mejor. El joven había terminado de estudiar inglés hace dos meses y con diploma en mano acababa de presentar su hoja de vida para trabajar en turismo y poder pagarse la carrera de administración de empresas. Sin embargo, este sueño no pudo concretarse, pues a tres meses de haber cumplido los 19 años, la muerte tocó a su puerta.

En diálogo con Blu Radio, Sergio Antonio Yepes, su padre, narró cómo fue el fatídico día, donde su hijo, al igual que siempre, se levantó para pasear a su perro, cuando fue atacado de manera sorpresiva por la espalda por un habitante de calle.

"Él a diario sacaba a la mascotita por ahí a darle un vueltoncito y a hacer chichi por ahí, salió y en la vuelta, ya ahí cerquita de la casa, él iba pasando y le pegó la puñalada, él no se dio cuenta cuando él le mandó esa puñalada por detrás, él como que volvió a mirar y se mandó la mano al cuello, y otra muchacha lo subió ahí y cayó, no soltaba al perrito ni nada y ya al momento, como a los cinco o seis pasos soltó el perrito", expresó el padre.

"Sin ninguna razón ninguna, lo tocó por la espalda, le pegó la puñalada por detrás, ni acató que era lo que había pasado, volvió a mirar para atrás y se mandó la mano al cuello, y ya ahí, en esas, cayó muerto", añadió.

Habla papá de joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí: "Estaba mandando hojas de vida" Foto: redes sociales

"Él era un pelado muy casero, era de la casa porque él vivía con nosotros, la familia completa, él tenía aquí a su hermanita. Somos cuatro en matrimonio y los dos hijos, una hija y él", indicó.

Publicidad

"Le gustaba mucho leer libros. Yo cuando tenía le compraba libritos, libros por ahí de esas de finanzas. Le gustaba mucho leer de esas finanzas. Todo eso así, eso como de empresas y eso así", puntualizó.

Su padre, con la voz quebrada, pidió justicia por su hijo para que no se repitan más casos como este, ni se le arrebate un futuro a jóvenes inocentes.

"La señora mía, pues destrozada, yo también y la hermanita. Una muerte así de un pelado tan bueno, es muy duro uno ver esto y es que ni a uno, ni a nadie, podía pasarle eso. Es muy duro. Uno a las autoridades competentes que haya justicia, todos los delincuentes están acabando con la gente buena, y están protegiendo a los malos, y entonces eso es lo que no está funcionando, ni funcionará", afirmó Sergio Antonio.

Publicidad

"Yo le pido a mi Dios que de todas maneras haya justicia, que las autoridades competentes hagan justicia, que se haga verdaderamente justicia, que ese crimen no quede así", finalizó.

Su familia expresó que a esta hora se están disponiendo a ir a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes y aclarar la razón puntual del ataque que sufrió Esteban. Su padre le confirmó a Blu Radio que el joven será enterrado hoy en su tierra natal, Concordia, donde lo esperan sus profesores, amigos, allegados y compañeros de la infancia para darle un último adiós.