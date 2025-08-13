Hermana de joven asesinado en Itagüí por habitante de calle revela la verdadera causa del ataque

Un profundo dolor embarga a una familia en Itagüí, Antioquia, tras el asesinato de Esteban Yepes Palacios, un joven de 19 años que perdió la vida en medio de un hecho de violencia que ha generado indignación en la comunidad.

De acuerdo con su familia, Esteban salió como de costumbre a pasear a su mascota por el barrio, sin imaginar que ese recorrido terminaría en tragedia.

Según relató su padre, Sergio Antonio Yepes, a Blu Radio, el joven fue atacado por la espalda de manera sorpresiva por un habitante de calle. “Él a diario sacaba a la mascotica, iba ahí cerquita de la casa, y sin razón alguna le pegaron la puñalada. Volvió a mirar, se llevó la mano al cuello… y cayó. No soltaba al perrito”, contó conmovido.

Este fue el habitante de calle que le quitó la vida a joven sin mediar palabra. Foto: Captura de redes sociales

En redes sociales circula un video del ataque que muestra el momento en que el agresor se acerca y lo hiere mortalmente en el cuello. En un inicio, se difundió la versión de que el ataque se produjo porque Esteban se negó a dar limosna, pero su hermana, Viviana Yepes, desmintió esta hipótesis.



Habla hermana de Esteban Yepes

En diálogo con el medio regional Mi Oriente, la joven explicó que el habitante de calle, hoy bajo custodia de las autoridades, habría agredido primero al perro de la familia.

“Mi mamá mandó a mi hermano a la veterinaria con el perrito… el indigente como que le puso una patada al perro y mi hermano le dijo que no lo hiciera. Él siguió caminando y el hombre lo esperó para atacarlo por detrás”, narró.

Habitante de calle señalado de asesinar a joven en Itagüí. Foto: Alcaldía de Itagüí.

Viviana lamentó que tragedias como esta sean las que obliguen a las autoridades a actuar. “Tienen que pasar estas cosas para que empiecen a tomar cartas. Tiene que haber una muerte para que reaccionen. Lo que hagan no nos lo va a devolver”, expresó.

Publicidad

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, se comunicó con la familia para ofrecer acompañamiento y apoyo. Entre tanto, allegados y vecinos exigen más control frente a situaciones de inseguridad en la zona.

Los restos de Esteban serán trasladados a Concordia, su tierra natal, donde amigos, familiares y antiguos compañeros de estudio se reunirán para despedirlo y exigir justicia.