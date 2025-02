A la cárcel implicado en ataque sicarial que dejó una muerta y cinco heridos en Medellín

En medio de las celebraciones para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025, varias personas que departían a las afueras de una vivienda del barrio Doce de Octubre, en Medellín , fueron sorprendidas por varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas y les dispararon.

Le puede interesar:

Seis personas resultaron heridas, incluyendo a una menor de edad, en este ataque sicarial en el sitio, pero horas más tarde, murió una mujer de 50 años, hechos por los que, tras más de mes y medio de lo sucedido, fue capturado en el mismo barrio y enviado a la cárcel Sergio David Avendaño Echeverri alias 'Sopotropo' por su presunta participación.

Según la investigación y lo revelado en su momento por el alcalde Federico Gutiérrez, el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre grupos ilegales que delinquen en la zona.

Publicidad

"Gracias a la información de la policía, al trabajo de inteligencia, ya se tiene identificadas las personas que generaron este hecho criminal. Y mi mensaje a estas estructuras criminales es muy claro, nosotros no vamos a descansar y los vamos a seguir persiguiendo, porque no puede ser que la gente no pueda estar tranquila de cuenta de estos criminales", auguró le mandatario el primer día del año.

Según la Fiscalía, tras presentar los elementos materiales probatorios presentados ante un juez de control de garantías, este le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Avendaño Echeverri como presunto responsable de participar en este ataque armado.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín le formuló imputación por los delitos de homicidio , tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas, pero este no aceptó su responsabilidad.