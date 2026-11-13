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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A los 110 años murió Lucio Chiquito, uno de los fundadores de EPM y Camacol

A los 110 años murió Lucio Chiquito, uno de los fundadores de EPM y Camacol

El hombre nació el 22 de mayo de 1916 en Cali y se formó como ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Lucio Chiquito.
Lucio Chiquito.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La historia de Empresas Públicas de Medellín, EPM, está de luto tras conocerse la muerte de Lucio Chiquito, reconocido por ser uno de los fundadores de la entidad y por sus aportes al desarrollo de la ingeniería y los servicios públicos en Antioquia.

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Lucio Chiquito Caicedo nació el 22 de mayo de 1916 en Cali y se formó como ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Posteriormente, amplió sus estudios en Inglaterra, donde obtuvo una maestría en la Universidad de Manchester.

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Además de su papel en la creación de EPM en 1955, fue fundador de compañías como Integral, Sedic y Camacol, y participó en la creación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Su trabajo también estuvo relacionado con proyectos estratégicos para garantizar el abastecimiento de agua y energía en la región.

En septiembre de 2020, Chiquito, que tenía 104 años, entregó una tesis doctoral en la Universidad de Manchester y con modestia contó en BLU Radio que llevaba tres décadas investigando su tema de tesis, la que le permitió graduarse.

"Sí, en realidad el tema es mucho más antiguo, pero solamente hace unos 30 años yo ya lo cogí como muy en serio y me puse a estudiarlo. El tema del doctorado es encontrar el punto óptimo de la utilización del agua de un río. Es sirve para centrales hidroeléctricas, coros y de pazes y para proyectos de irrigación", contó el hombre.

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Chiquito aseguraba que su agilidad mental y la claridad, pese a su avanzada edad, se daba por el consumo de ácido fólico, lo que lo puso hasta sus últimos días como uno de los referentes de la ingeniería en Antioquia y Colombia.

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