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Empezaron las guerras de bengalas en Segovia, Antioquia; buscan a los responsables

La situación se registró en calles del Nordeste antioqueño y causó temor entre la comunidad.

Guerra de bengalas en Segovia.jpg
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

A pocos días de iniciar el mes de diciembre, ya se reportan en Antioquia las primeras prácticas conocidas como 'guerras de bengalas' en vía pública.

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En el municipio de Segovia circularon videos en los que se observa a varias personas lanzándose artefactos pirotécnicos entre sí en zonas residenciales, situación que encendió las alertas entre los habitantes y los organismos de socorro mientras se adelantan campañas preventivas.

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Los residentes de los sectores donde se registraron las grabaciones manifestaron su inquietud frente a los riesgos que corren los transeúntes y las viviendas cercanas durante estos enfrentamientos con pirotecnia.

En esta misma subregión ya existe un antecedente reciente: en diciembre de 2025, en el corregimiento Santa Isabel de Remedios, una mujer sufrió quemaduras de segundo grado luego de que una bengala ingresara al establecimiento comercial donde se encontraba, hecho por el cual las autoridades sancionaron a tres jóvenes.

Estas prácticas ya generan preocupación en las autoridades quienes se encuentran tras la búsqueda de los protagonistas, así lo afirmó Diego Montoya, secretario de Gobierno del municipio.

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"Para las personas que sean identificadas en este video, que ya estamos en ese trabajo mancomunado con policía, serán sancionadas con medidas correctivas establecidas en la ley", indicó el funcionario.

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De acuerdo con el balance de la Gobernación de Antioquia y el Instituto Nacional de Salud, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026 se contabilizaron 204 personas lesionadas por pólvora en el departamento, incluyendo ciudadanos que no manipulaban directamente los artefactos pero resultaron afectados por su cercanía.

Ante el inicio temprano de estas actividades y mientras el Cuerpo de Bomberos de Segovia desarrolla simulacros de prevención, las autoridades en salud recuerdan que el contacto con pólvora puede provocar quemaduras, lesiones oculares con pérdida parcial o total de la visión, daños auditivos por las detonaciones, amputaciones de extremidades y cicatrices permanentes que requieren intervenciones quirúrgicas y procesos prolongados de rehabilitación.

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