Abatidos en combates con Clan del Golfo alias 'Indio Caizamo' y sus dos escoltas en Betulia

Una operación militar desarrollada con la Policía Antioquia dejó abatidos tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Edwin Román Velásquez, en el Suroeste del departamento.

Los hechos se registraron en la vereda Saladitos, sector Altamira del municipio de Betulia, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, sostuvieron enfrentamientos con miembros de ese grupo.

Según detallaron las autoridades, entre los fallecidos en el desarrollo de esta operación militar se encuentra alias 'Indio Caizamo' o 'Indio Camilo', cabecilla de zona, quien, según información de inteligencia, estaría implicado en el asesinato de dos uniformados de la Policía Nacional en hechos registrados en noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira de este mismo municipio.

También lo señala de acumular más de 10 años de trayectoria criminal, participar en la incineración de varios vehículos en el año 2022, así como estar vinculado con el homicidio de otras personas en Betulia.



A alias 'Indio Caizamo', además, lo apuntan de reunir a las comunidades de este municipio para intimidarlas y amenazarlas, para hacer cobros extorsivos a campesinos y comerciantes del casco urbano de la región.

Fuera de esto, la Cuarta Brigada confirmó que los otros dos neutralizados fueron alias Manigueto, quien se desempeñaría como su hombre de seguridad, y otro individuo conocido con el alias de Flaco, quien también haría parte de su esquema de protección.

"El Ejército Nacional continúa afectando de manera contundente al Clan del Golfo, debilitando su capacidad criminal en el suroeste antioqueño, diezmando significativamente su accionar delictivo, y con esto contribuyendo a la reducción de los homicidios en esta importante subregión de Antioquia", dijo el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

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Durante el operativo, los uniformados incautaron material de guerra e intendencia, como una es una pistola calibre 9 mm, un proveedor y munición, dos revólveres, cartuchos de diferentes calibres, dos motocicletas y seis uniformes tipo camaleón.