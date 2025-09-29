En vivo
Abatieron a tres disidentes en San Andrés de Cuerquia, Antioquia: cuatro más fueron capturados

Abatieron a tres disidentes en San Andrés de Cuerquia, Antioquia: cuatro más fueron capturados

Entre los capturados se encuentra un cabecilla, que estaría vinculado con el asesinato de un soldado y un sargento.

capturado-san-adnres-de-cuerquia-foto-oficial.jpg
Capturados en San Andrés de Cuerquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Luego de combates entre el Ejército Nacional y las disidencias San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tres integrantes del grupo armado fueron abatidos y cuatro más fueron capturados en la vereda Aguacatal. Uno de los capturados es alias '09' quien está detrás del asesinato de dos soldados en el Norte antioqueño

El Ejército Nacional y el Frente 36 de las disidencias se enfrentaron durante varias horas en zona rural de San Andrés de Cuerquia con un saldo de tres presuntos integrantes del grupo armado abatidos, dos ilegales más heridos, un hombre capturado y un menor de edad aprehendido.

El operativo realizado en la vereda Aguacatal permitió la captura de alias '09', un cabecilla de las disidencias con cuatro años dentro de la estructura criminal y quien estaría vinculado con el asesinato del soldado Esneider Pineda y el sargento César Pardo que fueron atacados cuando estaban realizando labores de desactivación de artefactos explosivos cuando fueron sorprendidos por las disidencias.

El comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, mayor general Fabio Caro, destacó que el operativo militar permitió mermar las capacidades del Frente 36 que estaba encargado de los atentados contra las torres de energía en esta zona del departamento.

"Este grupo narcoterrorista es el responsable de ejecutar las acciones terroristas contra las infraestructura estratégica del Estado, especialmente, las torres de energía en el departamento de Antioquia", indicó.

Además, durante el procedimiento realizado en el Norte antioqueño se logró la captura de dos personas y un menor de edad fue aprehendido luego de resultar herido en medio de los combates. Asismimo, en el lugar fueron encontrados los cuerpos sin vida de alias 'Johan', alias 'Tania' y alias 'Isa'.

Por su parte, el Ejército Nacional mencionó que en la vereda Aguacatal fueron hallados siete fusiles, 21 proveedores, más de 1.500 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, brazaletes y una valla alusiva a las disidencias de alias 'Calarcá'.

Finalmente, las Fuerzas Militares explicaron que la intención de esta facción de las disidencias es expandirse territorialmente a municipios de Antioquia como Briceño, Santa Rosa de Osos, Sabanalarga, San José de la Montaña, Campamento o Yarumal.

