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Adulto mayor fue asesinado en vivienda de Envigado, Antioquia, durante riña con su hijo

El responsable del homicidio fue capturado por las autoridades.

Referencia Cuchillo
Referencia Cuchillo
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Una riña familiar terminó en tragedia en el barrio Uribe Ángel del municipio de Envigado, cuando un hombre de 64 años fue asesinado dentro de su vivienda, luego de tener un altercado con su hijo.

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La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga y, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, los vecinos del sector alertaron sobre una fuerte discusión al interior de la residencia, en donde se habrían escuchado algunos gritos.

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Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron sin vida a Gómez Saldarriaga, quien recibió 14 heridas provocadas con arma blanca por su hijo que fue retenido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras la ayuda de la comunidad del barrio Uribe Ángel.

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Las primeras hipótesis que manejan desde el Sur del Valle de Aburrá se basa en que los habitantes del sector también señalaron que, al parecer, padre e hijo habían protagonizado anteriormente otros altercados dentro de la vivienda.

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De momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué desencadenó la pelea y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque que cobró la vida del adulto mayor.

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El supuesto asesino deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de presentar los elementos materiales probatorios y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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