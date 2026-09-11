Supuesto narco brasileño buscado en EE.UU fue detenido cuando pretendía volar hacia Medellín

El Servicio Nacional de Migración de Panamá activó sus protocolos de control, luego de detectar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano brasileño de 38 años que era requerido por las autoridades de Estados Unidos por un presunto delito de narcotráfico.

El extranjero fue identificado mientras permanecía en tránsito por territorio panameño y, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el pasajero había viajado desde Asunción y realizaba una conexión en Panamá antes de continuar su recorrido hacia Medellín.

La detección se produjo gracias a una alerta emitida por el Centro Nacional de Información de Pasajeros, que advirtió sobre la existencia de una orden de arresto vigente en el estado de Massachusetts.

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La información relacionada con el caso fue remitida a Interpol para que se adelanten las respectivas verificaciones internacionales y se determinaran las acciones que correspondieran frente al requerimiento de la justicia estadounidense.

Mientras avanzan las investigaciones, otra de las situaciones que se busca establecer es qué haría el brasileño en la capital de Antioquia, si utilizaría a la ciudad como escondite o si por el contrario sería estaría en Colombia para realizar negocios ilegales con estupefacientes.