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Supuesto narco brasileño buscado en EE.UU fue detenido cuando pretendía volar hacia Medellín

Se investiga si el hombre iba a usar a la ciudad como escondite o para hacer negocios ilícitos.

Captura de narco brasileño.
Captura de narco brasileño.
Migración Panamá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El Servicio Nacional de Migración de Panamá activó sus protocolos de control, luego de detectar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano brasileño de 38 años que era requerido por las autoridades de Estados Unidos por un presunto delito de narcotráfico.

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El extranjero fue identificado mientras permanecía en tránsito por territorio panameño y, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el pasajero había viajado desde Asunción y realizaba una conexión en Panamá antes de continuar su recorrido hacia Medellín.

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La detección se produjo gracias a una alerta emitida por el Centro Nacional de Información de Pasajeros, que advirtió sobre la existencia de una orden de arresto vigente en el estado de Massachusetts.

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La información relacionada con el caso fue remitida a Interpol para que se adelanten las respectivas verificaciones internacionales y se determinaran las acciones que correspondieran frente al requerimiento de la justicia estadounidense.

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Mientras avanzan las investigaciones, otra de las situaciones que se busca establecer es qué haría el brasileño en la capital de Antioquia, si utilizaría a la ciudad como escondite o si por el contrario sería estaría en Colombia para realizar negocios ilegales con estupefacientes.

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