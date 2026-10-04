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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta por amenazas contra concejales en Antioquia; intimidan con panfletos de grupos armados

Alerta por amenazas contra concejales en Antioquia; intimidan con panfletos de grupos armados

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa por los responsables de las amenazas.

conflicto armado en Colombia (1).jpg
conflicto armado en Colombia.
Foto: imagen de archivo, AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Una nueva modalidad de intimidación azota a varios municipios de Antioquia mediante la circulación de panfletos amenazantes dirigidos de manera particular contra concejales y servidores públicos, utilizando los nombres de estructuras armadas como el Clan del Golfo y las disidencias para sembrar terror.

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Tras las denuncias, los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública verificaron los documentos y establecieron que se trataba de panfletos apócrifos.

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Según el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, las investigaciones revelaron que los textos no corresponden a comunicaciones auténticas de estos grupos criminales, sino que son maniobras extorsivas que utilizan nombres y números de identificación de las víctimas para citarlas bajo amenazas en lugares específicos con el fin de secuestrarlas.

Que no corresponden a comunicaciones auténticas del Clan del Golfo o las disidencias. Estos documentos lo que buscan es generar terror e intimidar a la población utilizando información personal y amenazas de supuesto secuestro para obligarlos a acudir a determinados lugares
manifestó el funcionario

Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, le indicó a la ciudadanía y a los cabildantes para que no atiendan estas instrucciones, eviten acudir a las citas señaladas y se abstengan de difundir las cadenas, reportando de inmediato a las líneas 147 del Gaula Militar o 165 del Gaula de la Policía.

Para dar con los responsables de fabricar y distribuir estos documentos falsos, la administración departamental ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su identificación y captura de los responsables.

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