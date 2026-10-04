Alerta por amenazas contra concejales en Antioquia; intimidan con panfletos de grupos armados

Una nueva modalidad de intimidación azota a varios municipios de Antioquia mediante la circulación de panfletos amenazantes dirigidos de manera particular contra concejales y servidores públicos, utilizando los nombres de estructuras armadas como el Clan del Golfo y las disidencias para sembrar terror.

Tras las denuncias, los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública verificaron los documentos y establecieron que se trataba de panfletos apócrifos.

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Según el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, las investigaciones revelaron que los textos no corresponden a comunicaciones auténticas de estos grupos criminales, sino que son maniobras extorsivas que utilizan nombres y números de identificación de las víctimas para citarlas bajo amenazas en lugares específicos con el fin de secuestrarlas.

Que no corresponden a comunicaciones auténticas del Clan del Golfo o las disidencias. Estos documentos lo que buscan es generar terror e intimidar a la población utilizando información personal y amenazas de supuesto secuestro para obligarlos a acudir a determinados lugares manifestó el funcionario

Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, le indicó a la ciudadanía y a los cabildantes para que no atiendan estas instrucciones, eviten acudir a las citas señaladas y se abstengan de difundir las cadenas, reportando de inmediato a las líneas 147 del Gaula Militar o 165 del Gaula de la Policía.



Para dar con los responsables de fabricar y distribuir estos documentos falsos, la administración departamental ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su identificación y captura de los responsables.