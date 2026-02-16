Alerta por campos minados en el Norte y Nordeste antioqueño: 6 artefactos fueron desactivados

Alerta por campos minados en el Norte y Nordeste antioqueño. En un par de horas, el Ejército Nacional logró desactivar al menos 6 artefactos explosivos que pretendían atentar contra uniformados.

Autoridades han mostrado su preocupación porque, tanto las disidencias como el ELN, están instalando estos dispositivos en la región.



Sobre la seguridad en el nordeste antioqueño

La seguridad de la población civil en el Norte y Nordeste antioqueño se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades en los últimos días, esto luego de que se hallaran y destruyeron varios artefactos explosivos que fueron instalados para atentar contra la Fuerza Pública o simplemente para amedrentar a las comunidades de municipios como Anorí o Briceño.

Lo que alertan varias autoridades en el departamento de Antioquia es que nuevamente grupos armados están usando la estrategia de instalar minas o dispositivos explosivos improvisados para dificultar el acceso de la Fuerza Pública a la zona rural, como efectivamente ha terminado sucediendo, pero hay una preocupación: se ha convertido en una táctica de las disidencias y el ELN.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que, durante este año, se ha vuelto recurrente el uso de explosivos para tratar de frenar la avanzada de las autoridades y así poder reforzar su presencia en el territorio.



“Están generando una cantidad de situaciones para tratar de frenar el avance del ejército. Constantemente les está sembrando eh artefactos explosivos y como esta es una zona que está totalmente minada, el Ejército en su avance también está haciendo el trabajo de desminado”, aseveró.

Sobre los últimos resultados que han elevado la alerta por parte de la Gobernación de Antioquia, hay que mencionar el caso de Anorí, en donde el Frente Capitán Mauricio del ELN instaló cuatro artefactos explosivos en zona rural del municipio, mientras que en Briceño fueron hallados dos dispositivos en la vereda El Pescado, esta vez, instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Aunque las amenazas terroristas fueron destruidas por el Ejército Nacional, los operativos de control y vigilancia permanecen en la zona y las autoridades han indicado que se dificultan las acciones debido a que no solo se deben preocupar por la presencia de disidentes o integrantes del ELN, sino que ahora debe cuidar, literalmente, cada para evitar caer en estas trampas mortales.