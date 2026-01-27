Alexis Cuesta volvió a Corpourabá tras vencimiento de términos en investigación por abuso sexual

Tras permanecer 20 meses privado de la libertad en medio de una investigación penal que avanza en su contra por presunto abuso sexual a una de sus sobrinas, quedó en libertad por vencimiento de términos el director de Corpourabá, Alexis Cuesta.

La determinación, que se produjo al cumplirse los plazos legales sin sentencia o avances sustanciales en el caso, también permitieron que Cuesta recuperara su cargo en la corporación ambiental.

Su retorno estuvo marcado por un sentido acto con funcionarios de la entidad que le expresaron su respaldo como lo hizo el propio Jorge David Tamayo, quien asumió como director durante la ausencia de Cuesta.

"De regreso a su casa, les vamos a dar la bienvenida, doctor Alexi, en este evento, nosotros siempre estuvimos aquí al servicio de la corporación. Pasamos por momentos duros, difíciles, pero todo este equipo, doctor, ha ayudado para que la corporación siga haciendo lo que formulamos", indicó.



Durante su intervención, Alexis Cuesta agradeció el respaldo recibido durante el tiempo que estuvo privado de la libertad y anunció que en las próximas semanas se podrían dar algunos ajustes administrativos.

"Toda dinámica administrativa requiere algunos ajustes, algunos cambios que se van a hacer pero en forma respetuosa. No vaya enconciendo y enalteciendo a las personas que en este momento estuvieron liderando el desarrollo de la corporación", agregó.

Aunque aún no se conoce si las víctimas en el proceso contra Cuesta podrían interponer algún recurso, el dirigente continuará vinculado a la investigación y podría ser requerido en cualquier momento por las autoridades.

Publicidad

En el caso judicial la Fiscalía ha manifestado tener indicios sobre la responsabilidad de Cuesta de conducir a su sobrina menor de edad hasta un hotel cuando la transportaba hacia Turbo y allí le habría suministrado licor y una sustancia química para abusarla sexualmente.