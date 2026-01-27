En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alexis Cuesta volvió a Corpourabá tras vencimiento de términos en investigación por abuso sexual

Alexis Cuesta volvió a Corpourabá tras vencimiento de términos en investigación por abuso sexual

Su retorno estuvo marcado por un sentido acto con funcionarios de la entidad que le expresaron su respaldo como lo hizo el propio Jorge David Tamayo, quien asumió como director durante la ausencia de Cuesta.

