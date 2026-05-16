ANT recuperó dos predios que pertenecieron a exparamilitares ‘HH’ y ‘Macaco’ en Cáceres, Antioquia

En medio de tensiones con el ocupante de uno de los predios, la Agencia Nacional de Tierras y autoridades locales en el Bajo Cauca antioqueño lograron la recuperación de dos extensos predios rurales que servirán como preparación para las víctimas del conflicto armado en la subregión.

Se trata de los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, ubicado en el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres.

Según la Agencia Nacional de Tierras ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por los exjefes paramilitares alias ‘HH’ y alias ‘Macaco’ como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia.

"Uno de estos predios era, en su momento, ocupado por alias 'Macaco', y en la actualidad estaba siendo ocupado de manera irregular con ganado de levante. Logramos recuperar ambos predios, 210 hectáreas acá en el municipio de Cáceres, para disponerla para campesinos sin tierra", dijo Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.



Particularmente en el caso de La Ilusión, la ANT informó sobre las dificultades para el desalojo del predio por quien lo venía ocupando a través de un contrato dado por finalizado de manera anticipada en el que asumía un canon mensual de apenas un millón de pesos.

Según la entidad del Gobierno nacional, tras más de seis horas conversación con el ocupante para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar, este se negó, por lo que autoridades policiales ordenaron el traslado de los bienes a una bodega en Caucasia y la realización de un inventario de los animales que estaban en el lugar.