Aparatoso accidente en El Santuario: buseta chocó con varios vehículos y dejó 17 personas heridas

Momentos de pánico y terror se vivieron en el sector Alto de Pepito, municipio de El Santiario, en el Oriente de Antioquia, cuando un bus de servicio urbano de la empresa Cootraelsa, al parecer, se quedó sin frenos y empezó a rodar hacia abajo de una pendiente llevándose por delante varios vehículos.

En un video de seguridad de una vivienda, se observa como el bus de color verde y blanco se lleva por delante un carro gris que choca contra otros dos vehículos que se encuentran estacionados, mientras que el bus se golpea contra un poste de energía y termina en una casa.

Segundos después se ve cómo las personas que iban en el carro particular salen sorprendidos y con algunos golpes, entre ellos un menor de edad. Igualmente, la comunidad se acerca temerosa, sacan al conductor del bus y empiezan a sacar uno a uno por las ventanas a los pasajeros que quedaron heridos.

Los organismos de socorro llegaron hasta el lugar y empezaron a atender de manera inmediata a las personas, el balance final es de 17 heridos, entre estos cuatro menores de edad.



Todos fueron remitidos al Hospital San Juan de Dios del municipio, donde la mayoría fueron dados de alta debido a que sus heridas no fueron de gravedad, pero sí un gran susto que no olvidarán.