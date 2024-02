Archivan investigación contra exfuncionarios de Daniel Quintero que habrían presionado a exdirectora

Dos años después de que María del Pilar Rodríguez, quien se desempeñó como directora de Niñez de la alcaldía de Medellín hasta octubre de 2021, denunció haber sido víctima de secuestro, acoso laboral y vacunas por parte de ex funcionarios del alcalde Daniel Quintero, la Personería distrital le comunicó que el proceso había sido archivado.

"Me comunicaron que la archivaron porque no hubo participación en política. Nunca la denuncia que yo hice era por participación en política, y todo se fue guiado a eso, cuando yo lo que estaba denunciando era el secuestro, la pedida de dinero y el acoso que estaba viviendo", relató la ex directora de Niñez.

Rodríguez había denunciado ante la Personería que el ex secretario de Inclusión Social y Familia, Juan Pablo Ramírez, y otros dos exdirectivos de la secretaría la citaron a una reunión que se cumplió el 8 de agosto del 2021, pero en dicha reunión, además de que le retuvieron su celular, los ex funcionarios le habrían exigido una cuota mensual para financiar en la aspiración de Daniel Quintero a la presidencia de la república en 2026, pretensiones a las que ellas se negó por lo que habría sido acosada laboralmente y presionada para abandonar su cargo en octubre del mismo año.

"Fueron incapaces y negligentes. No sentí que la Personería haya velado por mis derechos", puntualizó María del Pilar, que le confirmó a Blu Radio que acudirá al recurso de apelación para que se reabra el proceso.

Mientras tanto, fuentes de la Personería indicaron a Blu Radio que no se van a pronunciar al respecto.