Armas incautadas, vehículos inmovilizados y cierre de locales dejó megaoperativo en el parque Lleras

Las autoridades siguen tras la prevención y contención de delitos en el Parque Lleras, uno de los sitios más frecuentados por turistas en el sur de Medellín.

Allí, en las últimas horas se desplegó un megaoperativo con la participación de 300 funcionarios de entidades como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General, la Secretaría de Movilidad, Migración Colombia, el ICBF, Inclusión Social, entre otros, para verificar el cumplimiento de la ley tanto en establecimientos comerciales como en el espacio público.

Producto de la intervención liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, suspendieron la actividad económica a dos establecimientos comerciales, incautaron un arma traumática y cinco blancas, además de 30 gramos de estupefacientes.

Se impusieron 38 órdenes de comparendo, trasladaron a dos menores de edad a centros de protección e inmovilizaron ocho vehículos.



Juanita Cobollo, presidenta de la Corporación barrio Provenza destacó el valor de este tipo de intervenciones para sector comercial de la zona.

"Gracias a estos operativos pueden hacer capturas de personas que están ejerciendo lo ilegal en todas partes de Medellín. Estos operativos lo que demuestran es que hay un acompañamiento de la administración", declaró.

La Alcaldía indicó que esta acción complementa intervenciones previas en la zona, donde se han identificado y enfrentado problemáticas como riñas, ruido excesivo, explotación de menores y expendio de drogas.