Condenan a hombre que asesinó a una persona y dejó cinco más heridas en ataque armado en Medellín

Luego de las pruebas que presentó la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral, un juez de conocimiento condenó a Sergio David Avendaño Echeverri, alias ‘Sopotropo’, a 41 años y 7 meses de prisión por su participación en un ataque armado ocurrido en el noroccidente de Medellín que dejó una mujer de 50 años de edad muerta y cinco personas lesionadas.

Los hechos investigados ocurrieron a las afueras de una vivienda del barrio Doce de Octubre en la madrugada del 1 de enero de 2025, cuando varios hombres, que se movilizaban en motocicletas, dispararon contra un grupo de personas que departían en el lugar.

En la acción violenta, fuera de la víctima mortal, resultaron lesionados cuatro adultos y una menor de edad de 16 años. Según la investigación, el ataque estuvo relacionado con enfrentamientos entre grupos ilegales que delinquen en la zona.

De hecho, en su momento, el propio alcalde Federico Gutiérrez, a modo de balance en temas de intolerancia en año nuevo, indicó que el origen de esta riña fue el 27 de diciembre, cuando dos integrantes de las bandas Los Mondongueros y Los Machacos se enfrentaron, lo que derivó en retaliaciones que dejaron como resultado el ataque del 1 de enero de 2025.



Incluso, el mismo día que sucedieron los hechos, el mandatario destacó la labor de la Policía y su trabajo de inteligencia que había logrado ya la identificación de los responsables, reprochando que la comunidad no pudiera estar tranquila durante las festividades.

Alias ‘Sopotropo’ fue declarado culpable por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas.