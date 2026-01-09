Video: a ladrones los desnudaron, pintaron y obligaron caminar por calles de un barrio en Medellín

Dos presuntos ladrones fueron desnudados y obligados a correr por algunas calles del barrio El Picacho, en el noroccidente de Medellín. Al parecer, los hombres iban a cometer un hurto en una vivienda.

Un nuevo caso de justicia por mano propia se registró en el barrio El Picacho, noroccidente de Medellín, pues, en lugar de dar aviso a las autoridades o golpearlos, habitantes de la zona encontraron una particular sanción para unos presuntos ladrones.

Se trata de dos hombres que habrían sido sorprendidos intentando robar una vivienda por lo que en medio de la indignación de la comunidad los desnudaron, ataron sus manos y con lo que parece ser aerosol de color verde pintaron sus rostros y parte de sus torsos con el mensaje “Rata”.

Sin embargo, allí no terminó el escarmiento, pues los supuestos delincuentes, tal cual se encontraban, fueron obligados a recorrer algunas calles del barrio bajo la mirada de residentes e, incluso, un hombre en una motocicleta que atrás de ellos les indicaba por dónde debían transitar.



Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento por parte de las autoridades, así como tampoco las identidades de los presuntos delincuentes y si tenían antecedentes judiciales.

Vea el video aquí: