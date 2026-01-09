En vivo
Antioquia

Video: a ladrones los desnudaron, pintaron y obligaron caminar por calles de un barrio en Medellín

Este es un nuevo caso de justicia por mano propia se registró en el barrio El Picacho, noroccidente de Medellín.

