Asesinan a una mujer trans en el municipio de Bello, Antioquia, en un ataque sicarial

En un ataque sicarial fue asesinada una mujer trans en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Las autoridades desconocen las causas del homicidio por lo que se busca a los responsables.

Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, aseguró que la joven de 19 años, fue identificada como Mariana Ballesteros Restrepo y los hechos ocurrieron en el barrio Villa Linda, comuna 6 de la ciudad.

“Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia”, dijo el funcionario.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adelanta, con miembros del CTI de la Fiscalía, en este momento las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y motivos del asesinato, que recuerda el caso atroz de Sara Millerey, que fue lanzada a una quebrada, luego de ser golpeada hasta llevarla hasta su muerte en 2025.



La Alcaldía de Bello reconoció la vulnerabilidad que enfrentan la población LGBTIQ+ y reiteró que ninguna condición o actividad justifica la violencia ni la privación del derecho a la vida.

Las Secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana; de las Mujeres; Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana; y el Sistema de salud Mental Sanamente articulan acciones para apoyar a sus familiares

