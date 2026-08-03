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Asesinaron a hombre cuando abordaba su camioneta en mall Las Palmas de Envigado

Hombres señalados de perpetrar el ataque sicarial huyeron en un vehículo que dejaron abandonado metros más adelante.

Crimen de empresario en el Mall Las Palmas.jpg
Crimen de empresario en el Mall Las Palmas.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Con diferentes capacidades las autoridades se encuentran tras la pista de dos hombres señalados de perpetrar un ataque sicarial en las últimas horas en el Mall Las Palmas, jurisdicción del municipio de Envigado.

Los hechos ocurrieron a las afueras de este sector comercial cuando según el reporte policial, un hombre entre los 45 y 50 años de edad pretendía montarse en una camioneta de alta gama blindada y de su propiedad.

En ese momento dos sujetos le dispararon desde un vehículo gris a esta persona, que sería un comerciante de aguacates, para posteriormente huir hacia el Oriente del departamento.

Tras las primeras reacciones de la fuerza pública, el automotor utilizado también para la fuga fue hallado abandonado en inmediaciones de la glorieta de Sancho Paisa. Al respecto el secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez.

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"Hay bastantes pruebas técnicas, videos, huellas, testigos presenciales, con los cuales esperamos que las autoridades judiciales y policiales logren un esclarecimiento pronto de este delito", declaró el funcionario.

Tras las diligencias judiciales en la zona las autoridades esperan establecer la plena identidad de la víctima las razones que motivaron el ataque sicarial.

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