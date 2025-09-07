Así es 'Eterna', la vajilla de artesanos paisas que recibió en El Vaticano el papa León XIV

La representación de una de las tradiciones artesanales más importantes de Antioquia llegó hasta las manos del papa León XIV en El Vaticano, pues hace pocos días el sumo pontífice recibió a ‘Eterna’, una vajilla diseñada por artesanos de El Carmen de Viboral en el Oriente de Antioquia.

El obsequio que viajó más de 9.300 kilómetros fue entregado al papa por parte de Iván Velásquez, el embajador colombiano en la Santa Sede, donde resaltó el valor de su elaboración, una tradición de más de 120 años ya reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Las piezas elaboradas en el taller de Herencia Cerámica rinden tributo a la Florelba, un motivo floral que se ha convertido en uno de los patrones más emblemáticos de la decoración carmelitana, distinguido por su elegancia y tradición.

Su nombre se deriva de una mujer oriunda de ese municipio dedicada al oficio de la cerámica y con gran habilidad para interpretar este patrón decorativo, que según se cree, podría haberse inspirado en un plato oriental.

"Es una decoración que toma elementos conceptuales de una decoración muy típica de acá del Carmen de Viboral que es la Florelba, en este caso tomamos los cogollos y se le da un toque un poco más contemporáneo con lo que son los arabescos y otros ramilletes", afirmó Maritza Cardona, representante legal y decoradora de Herencia Cerámica.

La entrega de esta pieza de tradición paisa al papa León XIV trasciende el simple acto protocolario: es un homenaje a las manos artesanas que, desde El Carmen de Viboral y otros rincones de Antioquia, han convertido el barro en identidad.

Este obsequio no solo lleva consigo la tradición y la belleza de un oficio centenario, sino que también proyecta al mundo la riqueza cultural de la región, reafirmando que en cada trazo pintado a mano late la historia y el orgullo de un pueblo.