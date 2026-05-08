Así fue el recorrido de Mateo Pérez en Briceño: algunas personas vieron cómo lo maltrataron

La incertidumbre y el dolor embargan a la familia del periodista Mateo Pérez, desaparecido en zona rural de Briceño, Antioquia, mientras realizaba su labor informativa. Jorge Rueda, primo del comunicador, relató en una entrevista con Noticias Caracol los angustiantes detalles que han recibido de la comunidad, los cuales sugieren un desenlace trágico que aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades

Mateo, reconocido por su trabajo en el medio digital El Confidente en Yarumal, se encontraba realizando un reportaje cuando fue interceptado por actores armados.



El último trayecto hacia Palmichal

El recorrido de Mateo comenzó en la zona rural de Briceño, donde buscaba llegar a una vereda específica para cumplir con su labor periodística. Según relata su primo, "Mateo entra a la zona rural él entra a una vereda antes de Palmichal preguntando dónde está Palmichal y cuál es la vía para llegar esa gente de esa comunidad esa vereda lo pueden ubicar lo pueden ver".

Tras recibir indicaciones de los lugareños, el periodista continuó su camino, pero a pocos minutos de llegar a su destino fue abordado por hombres armados que "lo obligan a bajarse de la moto y a irse hasta a un monte cercano donde había comunidad donde había gente".



En el lugar de la interceptación, las evidencias encontradas refuerzan la tesis de un acto violento

Su motocicleta fue hallada tirada a un lado de la vía, junto con su billetera, llaves y teléfono celular. "La moto estaba violentada algo raro en la moto estaba tirada sobre la vía a un lado de la vía", explicó Rueda, señalando que estos objetos son pistas claras de que Mateo no desapareció por voluntad propia.



"Fue agredido": testimonios de maltrato

La información recolectada por la familia a través de habitantes de la zona es desgarradora. Testigos presenciales habrían observado cómo los captores hicieron caso omiso a la identificación de Mateo como reportero.

"Algunas personas de la comunidad pudieron evidenciar cómo Mateo fue maltratado él se identificó como periodista varias veces hicieron caso omiso los actores armados y parece que acabaron con su vida", lamentó su primo durante la entrevista.



Los relatos sugieren que el ensañamiento contra el comunicador fue severo antes de su presunto asesinato. Rueda enfatizó que la comunidad ha reportado actos de extrema violencia: "Lo que hemos recibido de la comunidad de la zona es bastante triste bastante preocupante porque no se habla solo de su asesinato sino también de tortura que Mateo fue muy agredido y muy bueno que fue muy agredido por su labor periodística en el lugar".

Su primo lo define como un periodista "supremamente entregado a su medio de comunicación muy entregado de la de lo que nosotros llamamos la vieja guardia él iba donde estaba la noticia iba donde estaba el conflicto".



El clamor por la recuperación del cuerpo

A pesar de que la comunidad asegura conocer la ubicación del cuerpo, la familia denuncia un vacío institucional que impide su recuperación. Hasta el momento, ninguna autoridad ha ingresado a la zona de conflicto por motivos de seguridad.

"Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde hoy un periodista desaparecido sabemos dónde está la comunidad sabe dónde está y nadie puede ingresar por él", denunció Rueda con frustración.